28,6 тыс. абитуриентов поступили на бюджет в петербургские вузы

Конкурс в ВУЗы Петербурга в этом году гораздо выше, чем в прошлом. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Конкурс в ВУЗы Петербурга в этом году гораздо выше, чем в прошлом. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Государственные вузы Северной столицы закончили прием на бюджетные места дневных отделений. в 2021 году на бакалавриат и специалитет зачислили 28 650 абитуриентов.

Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга 20 августа, средний балл ЕГЭ зачисленных студентов был 83,56.

Труднее всего было поступить в СПбГУ, ИТМО и НИУ ВШЭ Петербурга. В данных ВУЗах необходимо было набрать на экзаменах более 90 баллов.

В 2021 году поступить на «очку» хотело рекордное количество абитуриентов. Было подано 709 тыс. заявлений.

Средний конкурс в государственные вузы города в 2021 году вырос. В этот раз на одно бюджетное место претендовали сразу 17 человек, в то время как 2020 году средний конкурс составлял 14 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Педиатрическом университете Петербурга возросло число абитуриентов.