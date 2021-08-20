28,6 тыс. абитуриентов поступили на бюджет в петербургские вузы

28,6 тыс. абитуриентов поступили на бюджет в петербургские вузы
Конкурс в ВУЗы Петербурга в этом году гораздо выше, чем в прошлом. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Государственные вузы Северной столицы закончили прием на бюджетные места дневных отделений. в 2021 году на бакалавриат и специалитет зачислили 28 650 абитуриентов.

Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга 20 августа, средний балл ЕГЭ зачисленных студентов был 83,56.

Труднее всего было поступить в СПбГУ, ИТМО и НИУ ВШЭ Петербурга. В данных ВУЗах необходимо было набрать на экзаменах более 90 баллов.

В 2021 году поступить на «очку» хотело рекордное количество абитуриентов. Было подано 709 тыс. заявлений.

Средний конкурс в государственные вузы города в 2021 году вырос. В этот раз на одно бюджетное место претендовали сразу 17 человек, в то время как 2020 году средний конкурс составлял 14 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Педиатрическом университете Петербурга возросло число абитуриентов.

бюджетные места вузы петербурга новости СПб


 

Новости партнеров
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в "Прямом эфире"
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
Суд в Петербурге оштрафовал и выдворил из страны граждан Афганистана, но они этого не поняли
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
28,6 тыс. абитуриентов поступили на бюджет в петербургские вузы
В пятницу петербуржцы застряли в семибалльных пробках
Учёные СПбГУ оценили иммунный ответ на COVID у петербуржцев
«Здоровье забираете»: Ольга Бузова заявила, что женщины болеют ...
Лишний вес и диабет: чем опасно фрукторианство
Скончался заслуженный артист РСФСР Сиин-оол Оюн
Правильное питание: как сэкономить на вкусной и здоровой пище
Юрист рассказала россиянам, как вернуть товар без чека