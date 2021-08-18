В Педиатрическом университете Петербурга возросло число абитуриентов

Проходной балл по ЕГЭ в 2021 году в Педиатрический университет 274 балла. Фото: Baltphoto

Проходной балл по ЕГЭ в 2021 году в Педиатрический университет 274 балла. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Педиатрическом университете выросло количество абитуриентов в 2021 году на 20%. Соответсвенно, проходной балл ЕГЭ, для поступления на бюджет, также вырос.

Как сообщается в пресс-службе университета, проходной балл в Педиатрическом стал выше в текущем году почти на всех направлениях подготовки.

Так, чтобы попасть на бюджет на факультет стоматологии в 2020 году хватило бы 262 баллов, однако в этом году необходимо набрать не менее 274 баллов.

«В этом году прием документов был дистанционным, соответственно, ребята могли подать документы из любого уголка нашей страны», — объяснил ответственный секретарь приемной Виктор Пузырев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю девочку не приняли на бюджет в МГУ.