Минтруд скорректирует правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет

Минтруд скорректирует правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет
Пособие выплачивается в размере 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума. Фото: Бечин Денис

Правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет скорректируют из-за наличия автомобиля в семье.

При наличии двух и более авто в семье, купленных на личные деньги, государство ранее пособие не выплачивало. Нововведение отменит это правило. Об этом сообщают «Известия».

По новым правилам при решении о выплатах такие машины учитываться не будут. Изменения внесут до конца 2021 года.

Правила назначения пособий на детей от трех до семи лет в малообеспеченных семьях государство утвердило весной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ради рабочей поездки заграницу петербуржец выплатил более 10 млн рублей в пользу 10-летнего сына. По решению суда, мужчина ежемесячно должен был выплачивать своему ребенку четверть от всех своих доходов. Однако петербуржец пренебрегал этой обязанностью, хотя является собственником четырех земельных участков с домами, квартир в городе и пяти автомобилей бизнес-класса.

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Минтруд скорректирует правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет
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