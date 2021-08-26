В Ленобласти еще 209 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 209 человек заболели коронавирусом
В России выявили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 209 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 62 076 случаев ковида. При этом выздоровели 49 015 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1301 случай. По суточному приросту лидирует Москва — 1712 случаев. На третьем месте Московская область — 726.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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