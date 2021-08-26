В Петербурге планируют привить от гриппа не менее 60% горожан

В Петербурге планируют привить от гриппа не менее 60% горожан
Особое внимание медики будут уделять вакцинации детей, беременных, пенсионеров, медицинских и соцработников. Фото: pixabay

Северная столица готовится к масштабной прививочной кампании от гриппа. На следующей неделе в Петербурге начнется вакцинация.

В город уже доставили 623 тысячи доз вакцин «Ультрикс Квадри». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В планах на оставшийся год – привить не менее 60% петербуржцев или 3,2 миллиона человек, в том числе около полумиллиона детей.

Особое внимание медики будут уделять вакцинации детей, беременных, пенсионеров, медицинских и соцработников и учителей, а также страдающих хроническими заболеваниями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые заявили, что прививки от гриппа в этом году могут оказаться менее эффективными, чем обычно, из-за пандемии коронавируса. Они отмечают, что специалисты сконцентрировали внимание на борьбе с инфекцией и стали меньше уделять внимание другим заболеваниям.

вакцинация грипп новости СПб прививка санкт-петербург


 

Новости партнеров
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Патологоанатом рассказал, как СOVID-19 ставит медиков в тупик
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Психолог объяснил, почему жители Петербурга боятся делать прививку
В Петербурге планируют привить от гриппа не менее 60% горожан
Водитель легковушки пострадал в ДТП с маршруткой в Сертолово
Гинеколог заявил о риске преждевременных родов из-за COVID-19
В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса
Вечером 26 августа петербуржцы стоят в семибалльных пробках
Сентябрь в Петербурге может стать самым прохладным за последние 13 лет
Сергей Перминов: «Новая среда наукоградов должна делать Ленобласть ...