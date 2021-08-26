Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у молодежи

Ни один из участников списка не вошел в рейтинг самых уважаемых личностей среди всех возрастов. Фото: скриншот instagram

Ни один из участников списка не вошел в рейтинг самых уважаемых личностей среди всех возрастов. Фото: скриншот instagram

Рэпер и главный «аристократ» Росиии Моргенштерн возглавил рейтинг доверия у российской молодежи.

В рамках исследования опросили людей 15-20 лет, проживающих в городах с населением более тысячи человек. Ни один из участников списка не вошел в рейтинг самых уважаемых личностей среди всех возрастов. Исследование провела организация Romir Influence Ranking.

«Серебро» рейтинга у певца Егора Крида. В топ-3 вошел блогер Антон Птушкин. В десятку вошли: Константин Ивлев, Анастасия Ивлеева, Тимати, Гарик Харламов и Ида Галич.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский рэп-исполнитель и музыкант Моргенштерн приобрел себе дом. Алишер заявил, что теперь ему «есть где жить». На фотографии показана пирамиде денег. Всего 20 пачек по 5 млн рублей в каждой. Выходит дом обошелся молодому человеку в 100 млн рублей.