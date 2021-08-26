В Ленобласти в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погиб один человек

В ДТП погиб один человек. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В ДТП погиб один человек. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Вечером 26 августа во Всеволожском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием грузовика и микроавтобуса. Последнюю машину разорвало в клочья.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Экстренные службы получили сообщение о ДТП в 18:20. Свидетели аварии вызвали подмогу на дорогу Лесколово — Матокса.

К месту происшествия направили дежурную смену 94 пожарно-спасательной части области — четырех человек и одну единицу техники. Спасатели деблокировали погибшего водителя из микроавтобуса «Форд».

Как сообщается в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», между деревнями Куйвози и Гарболово столкнулись «Форд» и грузовик. Водителя грузовика госпитализировали с травмами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель легковушки пострадал в ДТП с маршруткой в Сертолово.