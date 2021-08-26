Водитель легковушки пострадал в ДТП с маршруткой в Сертолово

Водитель легковушки пострадал в ДТП с маршруткой в Сертолово
ДТП в Сертолово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Во Всеволожском районе сегодня днем случилось ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Один человек пострадал.

Информация об этом появилась в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на выезде из ЖК «Новое Сертолово». Там столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Со слов очевидцев, водитель общественного транспорта рискнул проехать на красный свет, из-за чего и случилось ДТП.

В результате аварии маршрутка завалилась на бок. Водитель пытался сбежать, но свидетели произошедшего остановили его и связали. А вот водитель легковушки получил травмы, его госпитализировали на скорой помощи. Судя по всему, травмы были получены серьезные, поскольку его увезли на каталке.

На месте происшествия также работали спасатели. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Октябрьской набережной загорелся светофор.

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