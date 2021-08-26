На Октябрьской набережной загорелся светофор

На Октябрьской набережной загорелся светофор
В пять часов вечера огонь потушили. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Необычное происшествие произошло в Невском районе Петербурга.

Там около пяти вечера загорелся светофор. Информация о пожаре поступила по адресу: Октябрьская набережная, д.66. В пять часов вечера огонь потушили. Об этом сообщает Главное Управление МЧС РФ по Северной столице.

О пострадавших ничего не известно. В тушении пожара принимали участие одна спецмашина и пять спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Петродворцовом районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в производственном здании. По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 25 августа пожарные машины отправились на Первомайскую улицу дома 2/71. Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 14:28. Пожар произошел на первом этаже.

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