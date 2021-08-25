На Первомайской на производстве пожар: работали 15 спасателей

В Петербурге в Петродворцовом районе города произошло чрезвычайное происшествие — пожар в производственном здании.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 25 августа пожарные машины отправились на Первомайскую улицу дома 2/71.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 14:28 .

Пожар произошел на первом этаже производственного здания. В помещении площадь которого 20 квадратных метров загорелась обстановка на площади 5 квадратных метров.

Возгорание спасатели сумели локализовать довольно быстро, через 15 минут, к 14:43.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в настоящее время неизвестно. Но ведомство уточняет эти сведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Пестеля в жилом доме загорелась лестничная клетка.