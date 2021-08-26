На Ропшинском шоссе девять спасателей тушат бесхозную постройку

В Петродворцовом районе в ночь на пятницу, 27 августа, случился пожар. К месту происшествия направлены девять спасателей.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Спасатели получили информацию о пожаре в 23:54. Очевидцы позвонили в экстренные службы и сообщили о возгорании на Ропшинском шоссе.

К ликвидации пожара от ведомства привлекли девять человек личного состава и две специальные машины. Прибывшие на место ЧП специалисты установили, что горит дощатая бесхозная постройка размером 4 на 6 метров.

По предварительной информации, никто не пострадал. Сведения об этом не поступали. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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