Эндокринолог рассказала, как танцы и ходьба уберегают от остеопороза

Эндокринолог рассказала, как танцы и ходьба уберегают от остеопороза
Врач посоветовала пожилым людям заниматься ходьбой и танцами, а также гимнастикой. Фото: pixabay

Врач-эндокринолог Оксана Дюкарева рассказала о способах, помогающих предотвратить развитие остеопороза.

Специалист заявила в беседе с «Аргументами и Фактами», что прочность костей зависит от костной массы и качества кости. Чтобы сохранить здоровье орган опорно-двигательного аппарата, нужна физическая активность. Однако чрезмерная нагрузка, равно как и ее отсутствие, снижает набор костной массы.

Поэтому врач посоветовала пожилым людям заниматься ходьбой и танцами, а также гимнастикой. По ее словам, всегда нужно учитывать свои возможности. Дюкарева порекомендовала постепенно наращивать время и продолжительность занятий спортом, а также придерживаться сбалансированного питания.

«Не исключайте из своего рациона белок, он важен для формирования мышечной массы», — советует эндокринолог.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач объяснила отличие головной боли от опасных заболеваний.

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