Врач объяснила отличие головной боли от опасных заболеваний

Некоторые виды головной боли могут свидетельствовать о первых признаках опасного заболевания — рака головного мозга. Врач Екатерина Кобякова объяснила, как отличить обычную боль в голове от опасной.

Специалист заявила в беседе с «Аргументами и Фактами», что общемозговые головные боли возникают из-за повышения внутричерепного давления, очаговые — из-за давления опухоли на прилегающие ткани.

Повышенное внутричерепное давление обычно проявляется головными болями, тошнотой и рвотой, нарушением равновесия, зрения, эпилептическими припадками и психическими расстройствами.

К признакам сдавливания опухолью прилегающих тканей относятся нарушения чувствительности и двигательных функций, речи, слуха, вкуса и другое. Многие опухоли мозга проявляются утренними головными болями.

Одинаковые очаговые симптомы головной боли могут свидетельствовать как о доброкачественной опухоли головного мозга, так и злокачественной. Если такие настораживающие симптомы проявились, следует обратиться к врачу.

Для постановки диагноза проводятся КТ и МРТ головного мозга.

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