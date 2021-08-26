Как коронавирус действует на память

Как коронавирус действует на память
Нейротоксичный вирус поражает мозг Фото: pixabay

Осень принесла с собой новую статистику — прошло полгода с тех пор, как появились первые перенесшие коронавирус пациенты. Сейчас уже можно с уверенностью утверждать — помимо жалоб на боли в ногах, мышцах и суставах самое распространенное последствие — “туман в голове” и проблемы с памятью.

Как вирус воздействует на мозг и можно ли от этого уберечься?

Коронавирусная инфекция — не обычный грипп. В отличии от сезонных простуд, белок SARS-Cov-2 оказывает нейротоксическое действие.

То есть вещества, выделяющиеся в кровь во время заболевания — отравляющие токсины — опасны в первую очередь не для почек или ЖКТ, а для мозга.

Отсюда и сильные головные боли в нижней части затылка, и неприятные сюрпризы в виде незапоминания номеров телефонов, чисел и дат.

Легкие после инфекции тоже восстанавливаются не сразу и первые месяцы работают не на сто процентов — отсюда недостаток кислорода, который необходим для корректной мозговой деятельности.

И все-таки эти объективные обстоятельства — не самые главные причины, по которым вчерашние пациенты рискуют забыть свой номер дома.

Вокруг коронавируса крутится столько слухов и сплетен, что люди, у которых диагностировали заболевание, испытывают страшный стресс. Даже если болезнь протекает в легкой форме и жизни ничего не угрожает, поток негативной и часто непроверенной информации приводит больных в ужас. Когда коронавирус уже пережит, начинается панический поиск симптомов последствий — люди мучаются ипохондрией и обращаются к участковым врачам. Но те разводят руками — вылечить психосоматику под силу только психотерапевтам.

В России, в отличии от Европы и США, нет культуры наблюдения за ментальным здоровьем, и до психологических центров добираются не многие. А зря — снижение тревожности и регулярные беседы с врачом помогают победить ипохондрию.

Психологи отмечают, что количество жалоб на провалы в памяти возросло именно осенью — уменьшение светового дня, первые холода приводят к ухудшению настроения, и каждая ошибка или забытое слово кажутся тревожным признаком.

Бороться с досадной рассеянностью можно своими силами — включите в свое меню рыбу и орехи, пропейте курс нейровосстанавливающих витаминов и обязательно позаботьтесь об улучшении настроения. Звучит неожиданно, но просыпаясь каждое утро в комнате с канареечными шторами, вы повышаете свои шансы на удачный день без проблем с запоминанием. И наоборот, окружив себя мрачными и темными тонами, рискуете начать отыскивать в своих ощущениях негативные симптомы.

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