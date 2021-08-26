Скончался легендарный советский хоккеист Владимир Шадрин

Хоккейный клуб «Спартак» сообщим о смерти ветерана команды, советского хоккеиста и олимпийского чемпиона Владимира Шадрина.

Как сообщается на сайте «Спартака», хоккеист скончался в возрасте 73 лет. Причина смерти Шадрина не уточняется. Красно-белые выразили соболезнования родным и близким хоккеиста.

Владимир Шадрин был двукратным олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе советской сборной. В составе «Спартака» он играл с 1965-го по 1979 год. На счету нападающего 213 шайб в 445 матчах за красно-белых, он трижды становился чемпионом СССР. Последние четыре сезона своей карьеры Шадрин выступал за рубежом. В Японии хоккеист играл за «Одзи Сейси».

В составе советской сборной хоккеист провел 71 матч и забросил 45 шайб на чемпионатах мира и Европы и в рамках олимпийских турниров. В 1983 году его признали заслуженным мастером спорта СССР.