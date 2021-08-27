До 20 градусов тепла ожидается в Петербурге 27 августа

В пятницу, 27 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Приближение осени становится все заметнее и ощутимее.

«Регион останется на периферии циклонического вихря»,- рассказал синоптик.

Местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха +18…+20 градусов. Ветер восточного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

На выходных погода улучшится. В субботу, 28-го, дождей не ожидается, температура воздуха поднимется выше 20 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дождливая и прохладная погода ожидает петербуржцев в выходные. В ближайшие выходные в Северной столице сохранится облачная погода с осадками.