До 20 градусов тепла ожидается в Петербурге 27 августа

До 20 градусов тепла ожидается в Петербурге 27 августа
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В пятницу, 27 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Приближение осени становится все заметнее и ощутимее.

«Регион останется на периферии циклонического вихря»,- рассказал синоптик.

Местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха +18…+20 градусов. Ветер восточного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

На выходных погода улучшится. В субботу, 28-го, дождей не ожидается, температура воздуха поднимется выше 20 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дождливая и прохладная погода ожидает петербуржцев в выходные. В ближайшие выходные в Северной столице сохранится облачная погода с осадками.

михаил леус погода прогноз погоды


 

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