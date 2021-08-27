Молодого угонщика каршеринга задержали на Маршала Казакова

В Красносельском районе Петербурга правоохранители остановили каршеринговый автомобиль, которым управлял 18-летний водитель под чужим аккаунтом.
В четверг, 26 августа, в полицию поступило заявление о том, что неизвестный, используя чужой аккаунт в приложении для аренды, катался по городу на автомобиле «Hyundai Solaris».
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, водителя задержали у дома №50 на улице Маршала Казакова. Молодому человеку назначили подписку о невыезде. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Тосненском районе мужчина угнал машину и врезался в дерево. Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.