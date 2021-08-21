В Тосненском районе мужчина угнал машину и врезался в дерево

В Тосненском районе Ленобласти местный житель на угнанном автомобиле врезался в дерево.

Инцидент произошел вечером 18 августа у дома 29 по ул. Колонной в деревне Глинки, сообщили в ГУ МВД по городу и региону. По предварительной информации, мужчина 1986 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, управляя угнанным автомобилем Ford Focus, врезался в дерево.

На следующий день в полицию обратилась женщина 1982 года рождения мужчина похитил ключи от принадлежащего ей автомобиля и скрылся.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня в 3 часа ночи в полицию обратился петербуржец с улицы Кораблестроителей. Он сообщил, что кто-то пытался проникнуть в его автомобиль Mitsubishi Pajero, припаркованный у дома №23/1. Вору при этом стало плохо.