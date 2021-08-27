Таиланд отменил карантин для вакцинированных «Спутником V»

Туристам, привитым российской вакциной от COVID-19 «Спутник V», разрешили въезжать на территорию тайских Пхукета и Самуи без прохождения карантина. Об этом рассказал генконсул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

По его словам, путешественникам для въезда в страну в рамках программ «Самуи плюс» и «Пхукетская песочница» необходимо будет оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда

Как сообщили «РИА Новости», Соснов добавил, что подача документов на получение разрешения на въезд разрешена уже с 27 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 27 августа Россия сняла все ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею.