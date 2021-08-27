Россия возобновила авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей

Официально никаких запретов нет с 27 августа. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Официально никаких запретов нет с 27 августа. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В пятницу, 27 августа, Россия сняла все ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею. Соответствующее решение принял оперштаб еще в середине месяца.

Доминикана, Южная Корея и Чехия стали первыми тремя странами, на полеты в которые Россия полностью сняла ограничения с начала пандемии, сообщил ТАСС. Авиасообщение с другими государствами контролируется механизмом квотирования перелетов.

Кроме того, с сегодняшнего дня увеличивается количество регулярных перелетов в Венгрию, Египет, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 9 августа Россия возобновила авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.