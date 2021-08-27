В Дании 10 сентября отменят все коронавирусные ограничения

Министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике оценил уровень вакцинации в стране, как очень высокий. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике оценил уровень вакцинации в стране, как очень высокий. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Все ковидные ограничения в Дании отменят с 10 сентября.

Правительство страны убирает ковид из списка социально опасных болезней. Это решение связано с хорошими темпами вакцинации, а также с жестким контролем над эпидемией ковида. Министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике оценил уровень вакцинации в стране, как очень высокий. Об этом сообщается на сайте Минздрава Дании.

Он отметил, что после снятия ограничений, к ним еще могут вернуться, если коронавирусная обстановка в Дании внезапно ухудшится. Хойнике обратил внимание а то, что несмотря на хорошее положение страны в вопросах борьбы с ковидом, эпидемия еще не завершилась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дельта-штамм ковида остается жизнеспособным в обычной воде до 72 часов. В соленой — до 48 часов. Об этом заявили ученые новосибирского центра «Вектор».