Из «няш-мяша» в дипломаты: Поклонская может стать послом РФ в Кабо-Верде

Наталья Поклонская заметила, что окончательное решение о её переводе на должность посла в Кабо-Верде еще не принято. Фото: сайт Президента России

Наталья Поклонская заметила, что окончательное решение о её переводе на должность посла в Кабо-Верде еще не принято. Фото: сайт Президента России

Депутат Государственной Думы VII созыва, замглавы Комитета по международным делам и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская может стать послом России в Кабо-Верде, на Островах Зеленого Мыса. Gazeta.SPb вспоминает ключевые детали биографии экс-сотрудницы украинских органов внутренних дел.

Как пишет РБК, ссылаясь на источники в нижней палате парламента, официально объявить о назначении могут уже в ближайшие дни. Сама Поклонская, комментируя новость, заявила, что обсуждать это всерьез преждевременно.

По мнению авторов РБК, новую должность Поклонской — на островном государстве с населением 560 тысяч человек в Западной Африке в водах Атлантического океана, — можно считать «почетной ссылкой». Известно, что и Кремль, и «Единая Россия» и даже руководство Крыма, от которого избрана в Госдуму Поклонская не против такого развития событий. Более того, работа на дипломатическом поприще, согласно изданию, была, в первую очередь, пожеланием депутата.

Профессиональная карьера Поклонской началась в 2000-е, и с этого момента её неотрывно сопровождают неловкие ситуации, экстравагантные высказывания и неоднозначные взгляды — все это вкупе с милой внешностью принесло прокурору популярность в интернете.

«Няш-мяш»

До 2014 года Поклонская работала в прокуратуре Украины. Однажды, в ходе расследования дела ОПГ «Башмаки», её даже пытались отравить. После событий Евромайдана Наталья предложила свою помощь Сергею Аксенову, назначенному главой Республики Крым. Так Поклонская заняла должность главного прокурора республики, став медийной личностью.

Её миловидная внешность завоевала сердца интернет-пользователей, которые называли Поклонскую «няшей» — сленговым обозначением слова «милый». Однажды в интервью экс-прокурор Крыма отметила, что в структуре органов не позволит «никаких няш, мяш» — словосочетание разлетелось по Сети и затем было использовано в шуточном клипе, который набрал 46 млн просмотров за семь лет. Фраза «няш-мяш» стала прозвищем Поклонской.

Примечательно, что после этого экс-прокурор с «анимешной» внешностью стала любимицей японцев.

Сначала Наталью возмущал неподобающий юмор, но затем она изменила отношение к ситуации и даже хотела зарегистрировать фразу в качестве личного бренда, чего, однако, не случилось.

Любовь к императору

Бывший прокурор Крыма также известна своей любовью к императору Николаю II и негативным отношением к отцам-основателям Советского Союза Владимиру Ленину и Льву Троцкому. Последних Поклонская считает «извергами», выступает против тела Ленина в Мавзолее и уверена, что он «разорил величайшую в мире страну».

Любимым политиком прокурора стал последний Романов, император Николай II. Имя Поклонской приобрело новый виток популярности с выходом скандального фильма Алексея Учителя «Матильда». Наталья пыталась предотвратить показ кинокартины, в прокуратуре оказалось 43 обращения от нее. Увы, ни одно из них не получило развития, выход фильма все же состоялся. Тем не менее, Поклонская жестко критиковала кино, рассказывающее об отношениях главы Российской Империи с балериной Матильдой Кшесинской.

«Моё мнение, что не нужно в плохом свете показывать святых, а Николай II Русской православной церковью, Зарубежной православной церковью причислен к лику святых», — заявляла Наталья в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Правда, она также призналась, что возможно была чересчур эмоциональна в своих действиях: «Почему-то посчитала, что я умнее всех и я имею право указывать людям: вот греши — не греши, вот смотри — не смотри, это — красиво, а это — не красиво. В этом моя ошибка. Я признаю. Я ошиблась в том, что посчитала, что имею право диктовать и навязывать своё мнение», — заключила политик.

Писательская карьера

Кроме прочего, экс-прокурор Крыма стала автором двух книг: «Преданность Вере и Отечеству» и «Крымская весна: до и после. История из первых уст». Обе книги посвящены событиям на Украине в 2013-2014 годах. В «Преданности», вышедшей в 2018 году, Поклонская рассказывает о жизни и достижениях коллектива прокуратуры республики Крым.

«Крымская весна» 2019 года издания — автобиографична, повествует о детстве и юности Натальи, профессиональном становлении и служебных перипетиях, в результате которых уроженка и сотрудница внутренних органов Украины стала депутатом Госдумы РФ, а также об уголовном преследовании на родине. Книга, как отмечает сама Поклонская, содержит иллюстрации в стиле «аниме» — вероятно, отсылка к её интернет-образу «няши», поскольку этимология этого слова восходит к японской культуре и анимации.

Эти и многие другие факты из биографии прокурора показывают, что её переквалификация в дипломата — не самый радикальный поворот сюжета. Однако стоит помнить, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.