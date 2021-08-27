СК завершил расследование дела о ложной информации о вакцине

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации завершили расследование уголовного дела в отношении жителя города Санкт-Петербурга – владельца канала «Крамола» Антона Мысливца.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложных сведений об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

По данным следствия, в апреле 2020 года на канале «Крамола» в социальных сетях обвиняемый для публичного просмотра разместил видеоролик, в котором сообщал заведомо ложные сведения о разработке и применении на территории России вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, применение которой к человеку влечет летальный исход.

Выводы следствия о недостоверности опубликованных Мысливцом данных основываются на совокупности доказательств, в том числе на документах, полученных от органов здравоохранения. Из них следует, что на момент публикаций обвиняемым в своем канале вышеуказанных материалов разработка вакцин только началась и какие-либо клинические испытания еще не проводились.

Вместе с тем следствию предоставили полученные впоследствии подробные результаты клинических исследований, которые подтверждают, что разработанные в России вакцины не несут опасности для здоровья человека.

Обвиняемый полностью признал вину, пояснив, что распространил ложные сведения с целью повышения количества просмотров размещаемого контента, преследуя коммерческие цели.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направили для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работодатели все чаще начали пускать на корпоративы только тех сотрудников, которые сделали прививку от COVID-19 или предоставили отрицательный ПЦР-тест.