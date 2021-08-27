Почти 40% работодателей не пускают на корпоративы без вакцинациии от COVID

В 16% компаний можно посещать мероприятия только привитым сотрудникам. Фото: Pixabay

В 16% компаний можно посещать мероприятия только привитым сотрудникам. Фото: Pixabay

Работодатели все чаще начали пускать на корпоративы только тех сотрудников, которые сделали прививку от COVID-19 или предоставили отрицательный ПЦР-тест. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

Подобные требования ввели 37 % компаний. Руководители еще 16% компаний считают, что корпоративные мероприятия могут посещать только вакцинированные от коронавируса сотрудники, а каждый пятый (21%) требуют и вакцинацию, и тестирование.

Тем не менее, пускают на корпоративы без прививки и ПЦР-теста 37% работодателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что работодатели могут предоставить работникам выходной для прививки от COVID-19. Также работодатель может отстранить работника от обязанностей, если тот отказывается делать прививку при отсутствии медотвода.