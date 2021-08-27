Срок работы ярмарок в Петербурге разрешили продлить с 30 до 60 дней

Теперь срок работы ярмарок вырос с 30 до 60 дней в квартал. Фото: pixabay.com

Теперь срок работы ярмарок вырос с 30 до 60 дней в квартал. Фото: pixabay.com

Депутаты Петербурга разрешили работать ярмаркам в два раза дольше. На заседании парламента, которое прошло сегодня, 27 августа, в третьем чтении приняли законопроект о разрешении предоставлять городскую землю для ярмарочной торговли.

Это очень важно на данный момент, когда есть возможность подключить бизнес для обеспечения жителей Северной столицы свежей сельскохозяйственной продукцией, отмечают депутаты. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Теперь срок работы ярмарок вырос с 30 до 60 дней в квартал. Сейчас документ отправили на подпись губернатору, после этого новый закон вступит в силу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга решили сделать перерыв в заседаниях Законодательного Собрания. Парламентарии не будут собираться в Мариинском дворце первого сентября. Следующее заседание будет в пятницу, девятого сентября.