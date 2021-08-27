Этим знакам Зодиака лучше не садиться за карточный стол

У каждого из нас есть слабое место — и в случае с азартными играми об этом лучше знать заранее. Конечно, в России казино и игровые автоматы под запретом, но если вам случилось играть в карты с друзьями, а тем более — поехать в Лас-Вегас или в Монте-Карло, лучше сверьтесь с астрологическим прогнозом.

Например, Скорпионам и Весам точно не стоит приближаться к игорному столу.

Скорпионы — эмоциональные “наркоманы”, им нравится переживать глубокие потрясения, чувствовать выбросы адреналина. Поэтому им сложно сохранить во время игры трезвый расчет. Часто им везет, ведь удача любит смелость и риск. Но после большого выигрыша следует остановиться — а вот тут у Скорпионов не работает инстинкт самосохранения.

Известный Скорпион, Федор Михайлович Достоевский, однажды так сильно проигрался в казино в Висбадене, что не мог найти денег не только на обед и проживание в гостинице — ему пришлось искать помощи у друзей, чтобы его отпустили из немецкого герцогства Нассау домой, в Российскую Империю.

Чересчур осмотрительные Весы, наоборот, сложно принимают решение. Ими легко манипулировать, и партнёры по столу пользуются этим, чтобы уговорить на «ещё одну партию». Если ваш знак — Весы и вам случилось играть в любую азартную игру, даже обычную настольную — в кругу друзей — помните, что принимать решения нужно не только обдуманно, но и быстро. Долго взвешивая все «за» и «против», вы даёте соперникам время на продумывание стратегии и убиваете свои шансы на успех. Не менее известный игрок в карты Сергей Есенин родился под знаком Весов и всю жизнь отдавал карточные долги.

Не стоит связываться с игорным бизнесом и Близнецам. Именно этот знак больше всего склонен к «раздвоению личности» — настроение Близнецов постоянно скачет вверх-вниз, они то бурно радуются и празднуют победу, то огорчаются до отчаяния. Конечно, ставить на кон деньги в таком переменчивом состоянии не стоит. К тому же Близнецы очень поверхностны — они вполне могут не обращать внимание на растущий кредит, пребывая в уверенности, что к утру отыграют всё. Один из самых известных представителей Близнецов — Александр Сергеевич Пушкин — часто страдал от этой своей черты, занимая у друзей деньги во время игры — и не имея возможности после отдать внушительные суммы.

Зато те, кто родился под знаком Льва, Тельца или Овна, точно знают, когда нужно остановиться, а незаурядные математические способности помогают им заранее просчитать все ходы.