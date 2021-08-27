Состояние вод Балтийского моря значительно улучшилось за последние 40 лет

Сегодня, 27 августа, в пятницу, отмечается День Балтийского моря. Цель этого праздника — привлечь внимание к экологическим проблемам Балтики.

Согласно недавно проведенным исследованиям, состояние воды Балтийского моря улучшилось по сравнению с тем, что было примерно полвека назад. Сократилось количество фосфора, выбрасываемого в море. Об этом сообщает Yle Uutiset.

Крупную роль для Финского залива сыграло то, что взяли под контроль основные источники выбросов в России, отмечает ученый Сеппо Кнууттила.

Так, он сообщил, что пик эвтрофикации пройден, и есть реальные улучшения. Однако, остаются области, в которых сдвига к лучшему не наблюдается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге внезапно обмелел Финский залив. Известно, что уровень воды упал сразу на 40 сантиметров – и это всего за сутки.