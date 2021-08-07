Финский залив обмелел у «Лахта Центра»

Уровень воды в заливе упал аж на 40 сантиметров.

В Санкт-Петербурге внезапно обмелел Финский залив. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб».

Известно, что уровень воды упал сразу на 40 сантиметров – и это всего за сутки. По предварительным данным, это случилось в связи с сильным ветром, в результате сгона воды. На снимках, которыми делятся в соцсетях, видно, что вода ушла на несколько метров от берега.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жителей дома на Невском затопило во время дождя. Известно, что в доме номер 146 ремонтируют кровлю. В связи с этим она не выдерживает ливни – это приводит к потопам. На протечки жалуются жители пятого этажа, но скоро проблема может затронуть и их соседей снизу.