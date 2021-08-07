Жителей дома на Невском затопило во время дождя

В здании делают ремонт кровли, что стало причиной протечки.

В центре Санкт-Петербурга сегодня, 7 августа, снова затопило дом на Невском проспекте. Протечка началась во время ливня. Об этом рассказывают местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что в доме номер 146 ремонтируют кровлю. В связи с этим она не выдерживает ливни – это приводит к потопам. На протечки жалуются жители пятого этажа, но скоро проблема может затронуть и их соседей снизу.

Петербуржцы сетуют на то, что Фонд капитального ремонта не сделал временную кровлю. В прошлый раз жителям предложили купить специальную пленку и ждать окончания дождей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в воскресенье в Петербурге будут дожди и плюс 23 градуса.