В Петербурге загорелся бизнес-центр «Охта»

В пожаре никто не пострадал. Фото: Baltphoto

В пожаре никто не пострадал. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Невском районе Санкт-Петербурга.

Сегодня, в пятницу, 28 августа в половине шестого вечера поступила информация о пожаре по адресу: ул. Ворошилова., д. 2 . Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Северной столице.

В шестиэтажном здании бизнес-центра «Охта», на втором этаже загорелась обстановка.

Через 30 минут огонь потушили. В пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали пять спецмашин и 22 спасателя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 27 августа во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 04:19. На Дунайском проспекте, д.43, корп.1, загорелась квартира. В 3-х комнатной квартире выгорела комната площадью 15 квадратных метров и балкон площадью 3 квадратных метра.Справиться с пожаром удалось в 04:45. Информации о пострадавших не поступало.