Пожар в «трешке» на Дунайском тушили 17 спасателей

Пожар в «трешке» на Дунайском тушили 17 спасателей
На Дунайском проспекте, д.43, корп.1, загорелась квартира. Фото: google.ru/maps

Утром 27 августа во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 04:19. На Дунайском проспекте, д.43, корп.1, загорелась квартира.

В 3-х комнатной квартире выгорела комната площадью 15 квадратных метров и балкон площадью 3 квадратных метра.

Справиться с пожаром удалось в 04:45. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожар, который случился в садовом доме и сараях в Колпинском районе, удалось полностью потушить.

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