В пятницу вечером петербуржцы стоят в семибалльных пробках

В пятницу вечером петербуржцы стоят в семибалльных пробках
Красным отмечены дороги: Свердловская набережная, Тульская улица, Вознесенский проспект и другие. Фото: скрин "Яндекс. Пробки".

В пятницу вечером 27 августа петербуржцы стоят в семибалльных пробках.

Особенно затрудненно движение автотранспорта по набережной Обводного канала, Садовой улице, Невскому проспекту, Дворцовой набережной, Суворовскому проспекту. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Красным отмечены дороги: Свердловская набережная, Тульская улица, Вознесенский проспект, Большой проспект Петроградской стороны, Каменноостровский проспект, Уральская улица, 16-ая и 17-ая линии Васильевского острова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на Октябрьской набережной произошло серьезное ДТП с участием одного автомобиля. Дорога оказалась усыпана осколками. На кадрах видны разбросанные по проезжей части обломки, а также эвакуатор, на который уже погрузили помятую иномарку. Подробности ДТП выясняются.

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