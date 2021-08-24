Дорога усыпана осколками после ДТП с иномаркой на Октябрьской набережной

Дорога усыпана осколками после ДТП с иномаркой на Октябрьской набережной
Передняя часть машины превратилась в груду металла. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

В Петербурге на Октябрьской набережной произошло серьезное ДТП с участием одного автомобиля. Дорога оказалась усыпана осколками.

Авария случилась сегодня утром, 24 августа. Видеозапись с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети «ВКонтакте».

«Опель размотался на Октябрьской набережной», — написал автор записи.

На кадрах видны разбросанные по проезжей части обломки, а также эвакуатор, на который уже погрузили помятую иномарку. Подробности ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очередное ДТП с участием каршеринга произошло во Всеволожском районе Ленобласти. Автомобилист снес ограждение и оказался на железнодорожных путях.

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