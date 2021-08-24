Водитель каршеринга вылетел на железнодорожные пути в Сертолово

Очередное ДТП с участием каршеринга произошло во Всеволожском районе Ленобласти. Автомобилист снес ограждение и оказался на железнодорожных путях.
Авария случилась в ночь на вторник, 24 августа, в Сертолово. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По предварительным данным, водитель арендованного Kia Rio не справился с управлением и протаранил дорожное ограждение. Затем авто вылетело на железнодорожные пути.
«Каршеринг разбили в Сертолово», — написал автор записи.
В результате аварии машина оказалась сильно повреждена. Информация о состоянии водителя не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поездка на каршеринге обошлась женщине в 180 тыс. рублей.