Водитель каршеринга вылетел на железнодорожные пути в Сертолово

ДТП с каршерингом в Сертолово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

ДТП с каршерингом в Сертолово. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте"

Очередное ДТП с участием каршеринга произошло во Всеволожском районе Ленобласти. Автомобилист снес ограждение и оказался на железнодорожных путях.

Авария случилась в ночь на вторник, 24 августа, в Сертолово. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, водитель арендованного Kia Rio не справился с управлением и протаранил дорожное ограждение. Затем авто вылетело на железнодорожные пути.

«Каршеринг разбили в Сертолово», — написал автор записи.

В результате аварии машина оказалась сильно повреждена. Информация о состоянии водителя не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поездка на каршеринге обошлась женщине в 180 тыс. рублей.