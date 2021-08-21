В Петербурге поездка на каршеринге обошлась женщине в 180 тыс. рублей

В ночь на 21 августа в Приморском районе Петербурга сотрудники полиции задержали пьяную автоледи на каршеринге.

В общей сложности поездка обошлась петербурженке в 180 тыс. рублей, сообщает «Дорожный инспектор»

В полицию обратился очевидец и сообщил о неадекватном водителе на Renault. По его словам, машина разгонялась до 100 километров в час, то резко тормозила на светофорах.

Сотрудники ДПС задержали машину, в которой ехала пьяная компания, около 3:20 ночи у дома 28 по Комендантскому проспекту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на пересечении проспекта Народного Ополчения и улицы Маршала Жукова произошло массовое ДТП, в результате которого стал общественный транспорт. На кадрах видно, что машины получили значительные повреждения. Транспортные средства почти полностью перегородили проезд на перекрестке.