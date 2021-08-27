Британские власти одобрили эвакуацию собак и кошек из Кабула

Правительство Британии дало добро на организацию чартера для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула. Накануне их пытался вывезти из страны основатель благотворительного фонда Пен Фартинг.

Ранее армия отказались эвакуировать 140 собак и 60 кошек. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что не мог разместить животных в эвакуационных рейсах из-за недостаточной безопасности. Он также добавил, что животные могут покинуть Афганистан и после того, как аэропорт столицы откроется для бизнес-рейсов.