Британские власти одобрили эвакуацию собак и кошек из Кабула

Британские власти одобрили эвакуацию собак и кошек из Кабула
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что не мог разместить животных в эвакуационных рейсах из-за недостаточной безопасности. Фото: pixabay.com
Правительство Британии дало добро на организацию чартера для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула. Накануне их пытался вывезти из страны основатель благотворительного фонда Пен Фартинг.
Ранее армия отказались эвакуировать 140 собак и 60 кошек. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что не мог разместить животных в эвакуационных рейсах из-за недостаточной безопасности. Он также добавил, что животные могут покинуть Афганистан и после того, как аэропорт столицы откроется для бизнес-рейсов.
Пен Фартинг и животные организации получили помощь армии Великобритании и ждут предстоящий полет в аэропорту Кабула.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу по заданию лидера РФ Владимира Путина начал эвакуировать из Афганистана на самолетах военно-транспортной авиации свыше 500 граждан России.
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