Россия эвакуирует из Афганистана более 500 граждан РФ и других стран

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу по заданию лидера РФ Владимира Путина начал эвакуировать из Афганистана на самолетах военно-транспортной авиации свыше 500 граждан России, других стран-членов ОДКБ и Украины.

Об этом сообщили в Минобороне.

Чтобы реализовать задуманное организовали авиагруппу из четырех военно-транспортных самолетов. Они сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. На борт поместили еду, воду, одеяла, а также разместили бригады военных врачей.

В Афганистане сложилась довольно напряженная ситуация. Несколько недель назад боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран) в кратчайшие сроки организовали быстрое наступление по территории всей страны. Они заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в столицу данного государства и взяли под контроль президентский дворец.

Несколько стран, в том числе Америка, Великобритания и Германия, также начали эвакуировать своих граждан и работавших на иностранные миссии афганцев через аэропорт Кабула. Стоит отметить, что «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран) объявил, что эвакуация должна быть закончена к концу лета, до 31 августа, после этого ее запретят.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Афганистане неизвестные похитили украинский самолет.