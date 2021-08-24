В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет

В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет
Эту информацию уже опровергли. Фото: pixabay

Зам министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что накануне украинский самолет, который предназначался для эвакуации украинцев из Афганистана, захватили и вывезли на нем других людей в Иран.

Эту информацию уже опровергли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее самолет из Афганистана с гражданами прибыл на Украину вместе с 98 пассажирами, среди которых 41 — украинцы.

Енин отметил, что самолет захватили и украли. Так, воздушное судно вылетело в Иран с неизвестной группой пассажиров вместо того, чтобы вывозить украинцев. Об этом он рассказал «Громадське радио».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-президент США Дональд Трамп призвал американскую армию быть готовой вернуться в Афганистан и обвинил в поражении действующего президента Джо Байдена. Он отметил, что Байден принял «ужасающее решение» (вывести армию,- прим ред.).
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