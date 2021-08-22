Трамп: армия США должна быть готова вернуться в Афганистан

Экс-президент США Дональд Трамп призвал американскую армию быть готовой вернуться в Афганистан и обвинил в поражении действующего президента Джо Байдена.

Он отметил, что Байден принял «ужасающее решение» (вывести армию,- прим ред.).

«Мы, возможно, вынуждены будем войти. Если вы не готовы войти, вы никогда не увидите те 45 тысяч человек снова», — цитирует бывшего президента США Reuters.

По его словам, в Афганистане находятся не 10 тысяч американских граждан, а 45 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова предоставить авиацию для вывоза граждан Афганистана в другие страны, которые согласятся их принять. Захарова подтвердила, что Москва может организовать перелет любого количества афганцев, в том числе женщин и детей.