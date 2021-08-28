Петербургский «Зенит» узнал своих европейских соперников

Петербургский «Зенит» узнал своих европейских соперников
Стало известно, с кем будет играть петербургский «Зенит». Фото: ФК "Зенит"

Сегодня, в пятницу, 27 августа, прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В рамках грубого этапа Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 семикратный чемпион России «Зенит» сыграет с действующим победителем турнира — английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

Остальные команды также узнали своих соперников по группе. В группе А: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Брюгге». В группе Б«Атлетико», «Ливерпуль», «Порту», «Милан», в С: «Спортинг», «Боруссия» Дортмунд, «Аякс», «Бешикташ», в D: «Интер», «Реал», «Шахтер», «Шериф», в Е «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо» Киев, в F: «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз», в G: «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», в H: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальме».

Напомним, что петербургский клуб является единственным, что представляет Россию в наиболее престижном футбольном турнире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбольный клуб «Зенит» 7 августа, объявил о достигнутой договоренности с «Ред Булл Брагантино» — полузащитник Клаудиньо теперь будет играть за петербургский клуб.

зенит новости СПб спорт футбол


 

Новости партнеров
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургский «Зенит» узнал своих европейских соперников
В Пулково ночью задержали четыре рейса
14-летний подросток влетел в автомобиль на Пулковском
В Сестрорецке открылся сквер Юрия Никулина
Суд Петербурга лишил автоледи прав, несмотря на то, что она «девочка»
В Петербурге воспитателям детсада на Яхтенной суд вынес меру пресечения
У подъезда на Яхтенной лежит замотанный труп
Пожар в больнице Ярославля: погибло три человека