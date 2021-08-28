Петербургский «Зенит» узнал своих европейских соперников

Стало известно, с кем будет играть петербургский «Зенит». Фото: ФК "Зенит"

Стало известно, с кем будет играть петербургский «Зенит». Фото: ФК "Зенит"

Сегодня, в пятницу, 27 августа, прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В рамках грубого этапа Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 семикратный чемпион России «Зенит» сыграет с действующим победителем турнира — английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

Остальные команды также узнали своих соперников по группе. В группе А: «Манчестер Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Брюгге». В группе Б«Атлетико», «Ливерпуль», «Порту», «Милан», в С: «Спортинг», «Боруссия» Дортмунд, «Аякс», «Бешикташ», в D: «Интер», «Реал», «Шахтер», «Шериф», в Е «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо» Киев, в F: «Вильярреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз», в G: «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», в H: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальме».

Напомним, что петербургский клуб является единственным, что представляет Россию в наиболее престижном футбольном турнире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбольный клуб «Зенит» 7 августа, объявил о достигнутой договоренности с «Ред Булл Брагантино» — полузащитник Клаудиньо теперь будет играть за петербургский клуб.