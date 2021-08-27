Московский «Спартак» узнал соперников в Лиге Европы

Стало известно, с кем сыграет «Спартак» на Лиге Европы. Фото: группа "Спартака" / ВК

Стало известно, с кем сыграет «Спартак» на Лиге Европы. Фото: группа "Спартака" / ВК

В пятницу, 27 августа, состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы-2021/2022.

Соперниками красно-белых станут итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия».

Напомним, в сезоне-2020/2021 Российской Премьер-Лиги столичный клуб занял второе место после петербургского «Зенита», набрав 57 очков. Таким образом, «Спартак» получил право участвовать в квалификационном этапе Лиги чемпионов, однако уступил в двухматчевом противостоянии португальской «Бенфике». Ещё одним представителем России в Лиге Европы стал московский «Локомотив».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спортивный директор футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Попов заявил, что будет писать заявление об увольнении. Причиной всему — разногласия в трансферной политике с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и публичные унижения со стороны супруги Федуна.