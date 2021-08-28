Большая собака напала на петербурженку с питомцем на Черняховского

Животное напало на женщину с питомцем. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Животное напало на женщину с питомцем. Фото: скриншот "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Петербурге на улице Черняховского произошло нападение собаки на другую собаку и женщину. Об этом горожанка рассказала в соцсетях.

Инцидент произошел днем в пятницу, 27 августа. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в группе «Признавашки ДТП и Чп Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

По словам дочери потерпевшей, большая собака напала на ее собаку и укусила ее маму. Крупная собака была без намордника.

«Хозяйка собаки никак не отреагировала и считает себя вполне правой», — написала горожанка.

Женщина также рассказала, что ее пострадавшей матери в травмпункте оказали помощь и поставили три укола.

В ветеринарной клинике обработали кусаные раны головы и шеи животного. Кроме того, было подано заявление в полицию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семилетняя жительница подмосковного Жуковского госпитализирована после нападения стаффордширского терьера.