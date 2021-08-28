Мужчина с целым карманом пуль открыл стрельбу в Полежаевском парке

Мужчина с целым карманом пуль открыл стрельбу в Полежаевском парке
Мужчину с оружием задержали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге в Полежаевском парке прогремела стрельба.

В пятницу, 27 августа, в отдел полиции обратилась пенсионерка с заявлением о том, что между улицей Авангардной и проспектом Ветеранов слышны выстрелы. Прибывшие полицейские не заметили ничего подозрительного.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, немного позднее стражи порядка задержали 54-летнего мужчину с пневматическом пистолетом. При себе у него также были тиски, гаечный ключ, крепеж, отвертка, три магазина и 21 пуля.

По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителя Заполья задержали после стрельбы из-за женщины.

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