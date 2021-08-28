В Петербурге прошел Red Bull Невский Sup: фоторепортаж GazetaSPb

В гонке приняли участие около 400 сапсерферов.
В Санкт-Петербурге сегодня утром, 28 августа, состоялась гонка Red Bull Невский Sup. В ней приняли участие 400 спортсменов, только 60 человек попали в финал.
Отобранным сапсерферам предстояло преодолеть шесть кругов вокруг Петропавловской крепости, длина которых составляет полтора километра. После каждого круга из гонки выбывали десять слабейших. Таким образом, спортсмены стартовали от пляжа Петропавловской крепости и завершили свой путь в акватории напротив пляжа.
GazetaSPb побывала на месте и с радостью предоставляет вам возможность посмотреть, как проходила масштабная гонка.
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