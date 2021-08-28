Телеведущая Барановская снова вызвала Аршавина в суд

Барановская и ее дети на отдыхе Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv/

Барановская и ее дети на отдыхе Фото: https://www.instagram.com/baranovskaya_tv/

Она надеется увеличить сумму алиментов на трех общих детей.

Телеведущая Юлия Барановская вновь вызвала экс-футболиста Андрея Аршавина в суд из-за алиментов на троих их общих детей. Об этом сегодня, 28 августа, пишет «СтарХит».

В скором времени состоится рассмотрение кассационной жалобы. Барановская хочет, чтобы Аршавин выплачивал детям около половины своих доходов. Сейчас экс-футболист платит 3/8 от доходов.

«Исполнительное производство предусматривает возможность удержания до 75% доходов гражданина, сейчас на четверых детей Аршавин тратит только 62%»,

— комментирует адвокат Барановской.

Телеведущую устроило бы, если бы бывший супруг вновь выплачивал чуть больше 300 тысяч рублей – как раньше.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тюльпанова вновь негативно высказалась по поводу экс-жены Аршавина.