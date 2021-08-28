Федеральную дорогу А-120 перекрыли из-за смертельной аварии

Федеральную дорогу А-120 перекрыли из-за смертельной аварии
На трассе А-210 произошла жесткая авария. Фото: скриншот Google Maps

В результате инцидента скончалась женщина и пострадали три человека.

В Гатчинском районе сегодня, 28 августа, произошла серьезная авария, в результате которой погибла женщина и пострадали три человека, в том числе ребенок. Из-за инцидента сотрудники ГИБДД перекрыли движение по трассе А-210. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла на 43-м километре дороги. Там лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. На место приезжали сотрудники МЧС и скорой помощи. Сотрудники ГИБДД, тем временем, направляют водителей на прилегающую к улично-дорожной сети объездную дорогу через н. п. Фьюнатово — Раболово — Ознаково — Березнево — Луйсковицы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Лугой парень на чужой легковушке сбил мужчину, а потом сжег машину.

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