Новый детский сад с метеостанцией откроется в Шушарах

На Новгородском проспекте, 9 в Шушарах откроется новый детский сад. Он будет рассчитан на 415 воспитанников. Губернатор города Александр Беглов проверил новый социальный объект.

Градоначальник отметил, что новое дошкольное учреждение — одно из самых крупных и хорошо оснащённых на территории Петербурга. Кроме двух музыкальных и одного физкультурного зала, в детском саду также имеется медицинский блок, бассейн и детская метеостанция, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В новом детском саду в Шушарах предусмотрены группы для малышей с ограничениями по здоровью – с дефектами речи и задержкой развития. В перспективе должны появиться группы для слабовидящих и слабослышащих детей. Здание было построено компанией «Дальпитерстрой».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в детском саде Курортного района Петербурга число групп увеличится с четырех до пяти. Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга 21 августа, новый детский сад № 12 в Сестрорецке сможет принять 100 воспитанников.