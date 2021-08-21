В Сестрорецке 1 сентября новый детский сад примет 100 малышей

В детском саде Курортного района Петербурга число групп увеличится с четырех до пяти.

Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга 21 августа, новый детский сад № 12 в Сестрорецке сможет принять 100 воспитанников.

Возведение дошкольного детского учреждения происходило в рамках инвестиционного проекта для безвозмездной передачи городу.

«Это хороший пример социальной ответственности бизнеса», — сказал градоначальник Петербурга Александр Беглов.

Детский садик начал свою работу еще в декабре прошлого года. Тогда он мог вместить в себя только четыре группы по 18-19 детей в каждой. Но с 1 сентября его мощность будет увеличена до пять групп. Посещать учреждения смогут малыши от 1,5 до 7 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина, проникший с ножом в детсад Кудрово, объяснил свое поведение.