Мужчина, проникший с ножом в детсад Кудрово, объяснил свое поведение

Мужчину, проникшего в детсад, задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчину, проникшего в детсад, задержали. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ворвавшийся на территорию детского сада в Кудрово мужчина рассказал, почему так поступил. С его слов, именно страх заставил его забраться на крышу беседки.

Как сообщает 47news, в автомобиле правоохранительных органов подозреваемый заявил, что покурил в парадной, а затем он начал паниковать. Мужчина был уверен, что его убьют.

Может быть, задержанный находился под воздействием наркотических веществ.

Кроме этого, подозревамый заявил, что ножа у него нет.

Напомним, что мужчина проник на территорию детского сада с ножом. Холодное оружие злоумышленник выронил. Его заметила охрана дошкольного учреждения, затем он скрылся. Пострадавших в результате инцидента, к счастью, нет. Задержанного отправили в отдел полиции. В настоящий момент идет проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочий на стройке коттеджнего поселка сражался с коллегой с ножом.