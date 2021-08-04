Рабочий на стройке коттеджнего поселка сражался с коллегой с ножом

Рабочий на стройке коттеджнего поселка сражался с коллегой с ножом
Мужчина напал на гражданина с ножом. Фото: unsplash

В Ленинградской области в Выборгском районе конфликт гражданина Украины и гражданина Кыргызстана привел к ножевому ранению.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 3 августа, среди ночи, в отдел полиции поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что в коттеджном поселке «Золотые пески» на 2-м Монетном переулке дома 26 ножевое ранение.

Вскоре прибыла полиция. Установили, что между рабочими произошла обоюдная ссора. Один из них 29-летний уроженец Украины, другой 25-летний гражданин Кыргызстана. Оба проживали на территории стройки.

Тем же днем из больницы сообщили, что уроженцу Кыргызстана диагностировано колото-резаное ранение грудной клетки и брюшной полости с повреждением легкого, гемопневмоторакс, непроникающее колото-резаное ранение передней поверхности шеи и левого плеча, множественные повреждения тонкой кишки и ушиб левой почки. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Рано утром «по горячим следам» был задержан подозреваемый — гражданин Украины.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочие из Петербурга хотели украсть 30 кг окуня.

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